В Грузии задержали водителя упавшего в ущелье автобуса с белорусскими туристами

Полиция Грузии задержала водителя микроавтобуса, который перевозил белорусских туристов и попал в аварию в регионе Гурия. Сейчас он находится под наблюдением врачей, из-за чего его пока нельзя перевести в изолятор, сообщили порталу Interpressnews в грузинском МВД.

Подробности о состоянии здоровья водителя не приводятся. Мужчине вменяют нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек. Ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

13 августа в районе горы Гоми микроавтобус упал в ущелье. Погибли четыре туриста из Белоруссии. Еще 15 пострадали, в том числе шестеро детей. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.