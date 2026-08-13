В Грузии в ДТП на горе Гоми погибли четыре туриста из Белоруссии

Четыре гражданина Белоруссии погибли при ДТП на горе Гоми в Грузии, сообщает грузинское агентство Interpressnews. Они погибли на месте от полученных травм.

Микроавтобус вылетел в ущелье после того, как водитель не справился с управлением на повороте. Микроавтобусом управлял гражданин Грузии.

В машине также находились двое детей, они выжили, отмечает издание. Часть пострадавших доставили в ближайшую больницу.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники МВД Грузии. По факту ДТП начато расследование.