В Грузии в ДТП с туристами из Белоруссии пострадали 15 человек

МИД Белоруссии подтвердил, что в ДТП с микроавтобусом в Грузии погибли четыре гражданина Белоруссии. В аварии пострадали 15 человек, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

По данным министерства, в автобусе находились 19 белорусов. В числе пострадавших есть шестеро детей, подробности об их состоянии не приводятся.

ДТП случилось на горе Гоми. Микроавтобус вылетел в ущелье после того, как водитель не справился с управлением на повороте. По факту аварии проводится расследование.