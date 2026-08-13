Минобороны России сообщило об ударах по местам хранения БПЛА ВСУ

Российские вооруженные силы нанесли удары по используемым ВСУ объектам инфраструктуры, а также местам хранения беспилотников, сообщило Минобороны РФ. По его данным, за прошедшие сутки российские силы ПВО сбили 1150 беспилотников ВСУ.

Удары по территории Украины наносили оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия. Согласно отчетности Минобороны РФ, поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также логистические центры, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним. Помимо этого, целями были пункты временной дислокации украинских военнослужащих в 149 районах.

За прошедшие сутки средствами ПВО также были сбиты пять управляемых авиабомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, добавили в российском оборонном ведомстве.

В конце июля российские военнослужащие нанесли 15 групповых ударов по целям на Украине. Атаке подверглись предприятия промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Российская армия также регулярно наносит удары по объектам портовой инфраструктуры Украины.