Минобороны отчиталось об ударе по танкеру в порту Одессы

Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре порта Черноморска, а также судам в портах Очакова в Николаевской области и Одессы. Об этом заявили в пресс-службе российского Минобороны.

Удары нанесли при помощи высокоточного оружия воздушного базирования и беспилотников. В Черноморске российские военные поразили резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры. Их, как заявляют в ведомстве, используют для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

В Одессе ВС России ударили по сухогрузу с военным имуществом, который был оборудован средствами РЭБ, а также по танкеру с топливом для ВСУ, сообщили в ведомстве. В порту Очакова под удар попал украинский патрульный катер.