Армия России нанесла массированный и 15 групповых ударов по объектам на Украине

Российские военнослужащие за неделю нанесли один массированный и 15 групповых ударов по целям на Украине. Атаке подверглись предприятия промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба Минобороны России.

При ударах применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударные БПЛА. Также удалось поразить военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним.

Кроме того, были атакованы объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемых для разгрузки и хранения военных грузов, горюче-смазочных материалов.