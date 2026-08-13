В Кузбассе за неделю втрое выросло число приостановок на угольных шахтах

В Кузбассе с 6 по 12 августа зафиксировано 12 приостановок деятельности угольных шахт — это в три раза больше, чем неделей ранее. На объектах запретили вести горные работы, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гавриленко / Коммерсантъ Фото: Сергей Гавриленко / Коммерсантъ

«Двенадцать приостановок на угольных шахтах Кузбасса, что в три раза больше по сравнению с прошлой неделей, и в целом — аномалия безответственности администрации предприятий»,— написал господин Виль.

Так, работы на шахте «Ерунаковская-VIII» (ОУК «Южкузбассуголь») приостановлены на 90 суток из-за несоответствия фактического сечения в горной выработке проектным решениям. Шахта им. В.Д. Ялевского («СУЭК-Кузбасс») не соблюла требования документации по креплению горной выработки. На шахте «Грамотеинская» отсутствовал контроль взрывобезопасности, не были выполнены мероприятия по обеспыливанию рудничного воздуха.

Руководство шахты им. С.Д. Тихова допустило эксплуатацию автоматических систем взрывоподавления и локализации взрывов в неисправном состоянии. Такое же нарушение зафиксировано на шахте «Чертинская-Коксовая». На шахте «Распадской» ведомство выписало пять протоколов о приостановках за превышение концентрации метана, нарушения в креплении выработок, неисправность систем контроля и взрывозащиты, пылевзрывоопасное состояние выработок.

По оценке Ростехнадзора, приостановка работы на угольных шахтах позволила сохранить жизнь и здоровье порядка 140 человек, которые могли бы пострадать в результате потенциальных аварий.

Михаил Кичанов