В Тюменской области вновь расширили зону ЧС из-за паводка

В Тюменской области расширили перечень адресов, на которые распространяется режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, введенный из-за паводка. Соответствующее постановление 12 августа подписал губернатор Александр Моор, сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Тюменском муниципальном округе в список добавили дома в деревнях Речкина, Молчанова, Пышма, Кыштырла и Головина, селах Кулакова и Каскара, поселках Богандинский и Новотарманский.

В перечень также вошли объекты в садовых товариществах «Геофизик», «Сапожек», «Черемушки-2», «Сетка», «Мебельщик-2», «Романтик», «Автомобилист-2», «Солнышко», «Родничок», «Осень-1», «Березка», «Парус», «Приволье» и СОСН «Березовое озеро». Кроме того, в зону ЧС включили ряд домов в Тюмени на улицах Сеченова, Барабинской, Коммунистической и других. В Ярковском муниципальном округе в список вошел один дом в селе Дубровное.

«Несмотря на то что уровень воды в Туре опустился ниже отметки опасного явления, воды еще много. Режим чрезвычайной ситуации позволяет нам более оперативно принимать решения для борьбы с паводком. Кроме того, пострадавшие могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 15 675 руб.»,— отметил Александр Моор.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тура в Тюмени опустился ниже отметки опасного явления. При этом в регионе остаются затопленными 151 жилой дом и 2056 приусадебных участков.

Полина Бабинцева