Уровень воды в реке Тура в Тюмени опустился ниже отметки опасного явления. В Тюмени она составляет 850 см. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора

«Сегодня в 12:00 гидропост зафиксировал 848 см. Напомню, порог опасного явления Тура преодолела 26 июля и 17 дней была выше этой границы. Пик паводка пришелся на 2 августа, после вода начала отступать»,— написал глава региона.

Губернатор отметил, что, несмотря на снижение уровня воды, необходимо продолжать следить за состоянием защитных сооружений.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области затопленными остаются 151 жилой дом и 2056 приусадебных участков. При этом вода ушла с территорий 32 домов. Из эвакуированных 66 человек 41 размещен в ПВР, остальные находятся у родственников.

Полина Бабинцева