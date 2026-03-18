СПЧ: 40% учителей не заметили снижения бюрократической нагрузки

Около 40% российских педагогов не увидели уменьшения объема отчетности после принятия в 2022 году закона, ограничивающего перечень обязательных документов. Еще 7% заявили, что бюрократическая работа за это время даже выросла, следует из опроса президентского Совета по правам человека (СПЧ), с результатами которого ознакомились «Известия».

В августе 2025 года глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что число документов, которое приходится заполнять учителям, сократилось в 25 раз. Однако, как отмечают сами учителя, нагрузка не исчезла, а изменила форму: значительная ее часть перешла в электронный формат, при этом появились новые требования. Среди дополнительных обязанностей они называют регистрацию на различных цифровых платформах, публикации в школьных сообществах и регулярные фотоотчеты.

Еще в 2015 году Владимир Путин впервые призвал разобраться с проблемой перегруженности учителей «бумажной работой». В 2022 году был принят закон о сокращении бюрократической нагрузки на педагогов. Согласно ему запрещено возлагать на учителей подготовку документов, которые не указаны в определенном перечне, утвержденном Минпросвещения. В то же время электронный документооборот не должен дублироваться в бумажном виде.