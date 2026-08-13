В Красноярске двух подростков будут судить за попытку диверсии на железной дороге

Двух красноярских подростков отдали под суд за попытку поджога оборудования, обеспечивающего работу железной дороги. Молодым людям инкриминируется покушение на диверсию (ст. 30, ст. 281 УК РФ), прохождение обучения для диверсионной деятельности и содействие ей (ст. 281.2 и ст. 281.1 УК РФ), сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Как рассказали в Сибирском управлении транспортной полиции, в июле 2025 года студент одного из местных колледжей пытался поджечь два релейных шкафа на железной дороге в Октябрьском районе Красноярска. Задание и инструкции по изготовлению горючей смеси он получил в мессенджере от куратора, обещавшего заплатить $500. Сам поджог молодой человек снимал на телефон знакомого, которого привлек для подготовки видеоотчета.

Однако использованные горючие вещества не воспламенились. Инцидент не повлиял на движение поездов по этому участку пути. Подростков задержали сотрудники Сибирского линейного управления МВД и УФСБ России по Красноярскому краю.

Илья Николаев