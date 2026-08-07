Жители Тамбовской области взяли ипотеку на 9 млрд за первые полгода 2026-го

С января по июнь 2026-го жители Тамбовской области оформили 2,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 9 млрд руб. Количество выдач в 1,6 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Общая задолженность по ипотеке на 1 июля достигла 75,8 млрд руб., увеличившись за год на 9,3%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основной рост ипотечных выдач обеспечивает вторичный рынок жилья. На покупку готовых квартир банки выдали 1,7 тыс. кредитов на 4,9 млрд руб. — в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний размер займа увеличился на 10%, до 2,9 млн руб. В то же время срок кредитования сократился с 24,3 до 22,3 года.

Рынок новостроек тоже показывает уверенный рост. За первое полугодие в Тамбовской области оформлено 793 кредита на 4 млрд руб. — на 13% больше, чем год назад. Средний размер займа составил 5 млн руб. Ипотечный портфель по новостройкам достиг 14,5 млрд руб., прибавив 4,8%. Срок кредитования сократился с 27,5 до 26,9 года.

Льготные программы составили около трети общего объема ипотечных выдач. Согласно статистике «Дом.РФ», жители Тамбовской области получили 756 кредитов на 3,1 млрд руб. Причем 97,4% этой суммы пришлось на «Семейную ипотеку» — 741 заем на 3 млрд руб. Оставшиеся 15 кредитов на 80 млн руб. оформили ИТ-специалисты.

С января по июнь жители Липецкой области оформили более 3 тыс. ипотечных кредитов — на 55% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Общая сумма выдач составила 11,5 млрд руб., что на 51% превышает прошлогодний показатель.

Кабира Гасанова