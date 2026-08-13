Финансирование программы 400-летия Красноярска сокращено на 127,7 млрд рублей

Правительство Красноярского края внесло ряд изменений в параметры и целевые ориентиры региональной программы «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания г. Красноярска», утвержденной в декабре 2024 года. Новые показатели приведены в распоряжении кабмина от 11 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Корректировка значительно сокращает прогнозный объем финансирования программы. Если в ее варианте 2024 года речь шла о 701,35 млрд руб., то в новом распоряжении объем снижен на 127,72 млрд — до 573,63 млрд руб. Основное сокращение произошло по строке «внебюджетное финансирование (при наличии инвестора)» — с 417,8 млрд до 271,25 млрд руб. Доля федерального бюджета в проведении мероприятий программы также сократится (со 103,97 млрд до 76,14 млрд руб.). С другой стороны, увеличатся расходы бюджета Красноярского края (со 150,69 млрд до 170,74 млрд руб.) и Красноярска (с 28,9 млрд до 55,5 млрд руб.).

Согласно новому варианту программы, в Красноярске в 2028 году будет проживать 1,236 млн человек. В первоначальной версии указывалась цифра 1,230 млн. При этом предполагаемое число занятых в экономике снижено с 603,7 тыс. до 583,1 тыс. человек. Как писал «Ъ-Сибирь», 19 июня 2025 года вступил в силу закон «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае». В созданный Красноярский городской округ вошли три сельсовета Емельяновского района и поселок Березовка расформированного Березовского района. Там проживает в общей сложности около 35 тыс. человек.

Менее оптимистичным стал и прогноз, касающийся темпов развития промышленности города. В версии программы 2024 года индекс промпроизводства крупных и средних организаций составлял 104%. Теперь этот показатель снижен до 102,1%.

В 2024 году распоряжение о региональной программе юбилея Красноярска подписывал глава краевого правительства Сергей Верещагин. В настоящее время он занимает пост мэра Красноярска.

Валерий Лавский