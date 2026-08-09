Главное в санкциях — не выйти на самих себя

Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий возможность новых санкций против России. Помимо персональных мер против руководства РФ, законопроект вводит пошлины размером до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российских энергоносителей. Несмотря на поддержку «адских санкций» в Сенате, их одобрение Палатой представителей Конгресса не гарантировано. Критики законопроекта отмечают, что в случае его принятия главный удар придется по американской экономике и отношениям США с Китаем и Индией. Конгресс утратит возможность контролировать президента Трампа, который получит карт-бланш на ведение новых торговых войн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Одобрение Сенатом США законодательной инициативы ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 7 августа вполне ожидаемо прошло в верхней палате Конгресса без малейшей интриги. Законопроект, задуманный его автором как «адские санкции» против России, получил 86 голосов в 100-местном Сенате, что подтвердило устойчивый антироссийский консенсус на Капитолийском холме.

В небольшую группу 11 сенаторов, проголосовавших против, вошли 9 демократов, один республиканец (Рэнд Пол, штат Кентукки) и независимый сенатор Берни Сандерс.

Одобренный законопроект предусматривает возможность введения персональных санкций против российских руководителей, ведущих представителей бизнеса, госпредприятий и иностранных компаний, сотрудничающих с ВПК РФ.

Документ дает возможность введения пошлин до 100% на товары из пяти крупнейших стран—импортеров российских нефти и газа, в частности на товары из Китая и Индии, и до 500% на весь импорт из России в США. Точный размер пошлин будет определять торговый представитель США Джеймисон Грир.

Особенность одобренного Сенатом законопроекта об «адских санкциях» против России состоит в том, что он меняет прежний механизм американского санкционного давления, созданный в период правления президента Байдена.

На этот раз вместо прямых ограничений против российских производителей и трейдеров предполагается прежде всего воздействовать на покупателей российских энергоносителей.

Вторая отличительная черта законопроекта состоит в том, что в случае его одобрения обеими палатами Конгресса законодатели предоставят президенту Трампу мощные рычаги воздействия на торговые отношения с ведущими мировыми экономиками, но при этом они также автоматически лишат себя возможности контролировать главу Белого дома. При таком раскладе законодательной власти будет отведена роль статиста при исполнительной власти, а температуру в «санкционном аду» и тех, кто попадет в этот ад, будет определять президент Трамп.

После прохождения законопроекта об «адских санкциях» в Сенате следующим этапом должно стать рассмотрение его в Палате представителей Конгресса США, которая ушла на каникулы до 31 августа. Предстоящее в сентябре обсуждение неизбежно будет проходить более бурно, и предсказать его итоги невозможно.

Как и в Сенате, в нижней палате Конгресса США существует устойчивый двухпартийный антироссийский консенсус. Однако при этом у многих членов Палаты представителей есть свои возражения и претензии к поддержанному сенаторами законопроекту, который может прежде всего ударить не по российской, а по американской экономике, а также нарушить ключевой принцип разделения полномочий властей, подчинив американскую законодательную власть исполнительной.

На многочисленные подводные камни для самой Америки, на которые она рискует налететь в случае одобрения законопроекта обеими палатами Конгресса США, обратил внимание проголосовавший в Сенате против сенатор Рэнд Пол.

В преддверии решающей битвы в Палате представителей авторская колонка сенатора Пола в издании Daily Caller, опубликованная 7 августа, может стать манифестом оппонентов законопроекта Грэма, перечисляя главные аргументы против.

«Законопроект составлен так, будто его авторы не понимают: он не принесет мира Украине, а, скорее, намеренно сделает американские семьи беднее, повышая тарифы, которые являются не чем иным, как налогами на импортные товары. Не позволяйте сочувствию к Украине закрывать вам глаза на реальность пошлин. Пошлины — это налоги на импорт, которые платят американцы. Их платят родители, пытающиеся обеспечить свои семьи. Их платят студенты, которые копят на свой первый автомобиль. Их платит любой, кто тратит деньги на какой бы то ни было товар»,— написал Рэнд Пол, по мнению которого «введение 100% пошлин на все товары, привезенные из таких стран, как Китай и Индия,— это экономический эквивалент выстрелу в ногу».

«Эти пошлины угрожают подорвать стратегическую позицию Америки в мире»,— предупредил противник законопроекта об «адских санкциях», по мнению которого наивно полагать, что пошлины заставят Китай отвернуться от России.

«Есть еще тот самый "небольшой" конституционный вопрос. Может ли Конгресс делегировать исполнительной власти свои полномочия, предусмотренные разделом 8 статьи I конституции, по установлению налогов и сборов? Ответ на этот вопрос однозначен: нет»,— добавил сенатор Пол. Напомним, что конституция США запрещает Конгрессу передавать свои ключевые законодательные полномочия другим ветвям власти.

Учитывая, что призванный покарать Россию законопроект Грэма может в итоге бумерангом ударить по самим США, весьма вероятно, что после обсуждения его в Палате представителей в сентябре он пополнится новыми формулировками с исключениями, чтобы избежать шокового эффекта для американской экономики.

Косвенным подтверждением того, что администрация Трампа уже сейчас просчитывает риски, стал состоявшийся 8 августа, на следующий день после голосования в Сенате, телефонный разговор вице-президента США Джей Ди Вэнса с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Мне позвонил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Мы обсудили пути дальнейшего углубления всеобъемлющего глобального стратегического партнерства между Индией и США в ключевых областях»,— написал Моди на своей странице в социальной сети X, дав понять, что не ждет торговой войны с США.

Сергей Строкань