Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России

Сенат США проголосовал за принятие законопроекта об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты Конгресса. Палата представителей рассмотрит инициативу в сентябре.

Законопроект предполагает, что США смогут вводить пошлины в размере 100% на товары из стран, покупающих у России нефть, уран и природный газ. Президент США также получит право вводить тариф до 500% на российские товары.

Этот же законопроект предполагает продление санкций против Ирана до 2031 года. Кроме того, предусмотрены вторичные санкции для компаний не из США, которые ведут бизнес с Ираном.