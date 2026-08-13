Майнера из Приангарья ждет суд за ущерб энергосбытовым компаниям на 38 млн рублей

Прокуратура Иркутской области отдала под суд организатора майнинговых ферм, который обвиняется в причинении имущественного ущерба (ч. 2 ст. 165 УК РФ) энергосбытовым компаниям. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

По данным ведомства, расследование установило, что с июня по декабрь 2025 года обвиняемый разместил в принадлежащем его брату здании в городе Шелехове оборудование для майнинга. Его он самовольно подключил к сетям и бесплатно пользовался электроэнергией.

Несколько криптоферм мужчина оборудовал в трех нежилых помещениях в поселке Чистые Ключи и селе Баклаши. В данном случае оплату за потребленную электроэнергию он производил по льготному тарифу, установленному для населения. «В результате использования более 200 приборов обвиняемый причинил двум энергосбытовым компаниям ущерб на сумму свыше 38 млн руб.», — указывается в сообщении прокуратуры.

Илья Николаев