У берегов Омана пытаются снять с мели танкер Caroline Bezengi

Британская компания по обеспечению морской безопасности Ambrey сообщила, что участвует в спасательной операции по эвакуации танкера Caroline Bezengi. Он потерпел крушение у берегов Омана. В компании уточнили, что на место направили авиацию и опытную группу специалистов с более чем 100 тоннами оборудования.

По данным Ambrey, специалисты уже поднялись на борт судна при поддержке ВВС Омана, чтобы оценить условия на борту и начать стабилизацию груза и судна. Операция проводится в условиях муссона Хариф, что создает «неблагоприятные погодные и морские условия, влияющие на устойчивость судна, безопасность и темпы операций, а также доступ к месту работ», отметили в компании.

«Мы задействовали ведущих экспертов... и мобилизовали вспомогательное оборудование, авиацию и суда. Мы работаем круглосуточно, чтобы минимизировать воздействие ситуации на окружающую среду»,— прокомментировал Эд Уолластон, директор по глобальному реагированию в компании Ambrey.

Танкер Caroline Bezengi в мае вышел из порта Новороссийск. Судно находится под санкциями, на его борту находится почти 1 млн баррелей нефти, писало Arab News. 8 июня судно сообщило о взрыве на борту. Что послужило причиной, неизвестно. После взрыва на танкере произошла утечка нефти: к 7 августа разлив охватил почти 800 кв. м и затронул охраняемую природную зону в Аравийском море. К 12 августа нефтяное пятно достигло побережья Омана.