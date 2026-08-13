У берегов Омана пытаются снять с мели танкер Caroline Bezengi
Британская компания по обеспечению морской безопасности Ambrey сообщила, что участвует в спасательной операции по эвакуации танкера Caroline Bezengi. Он потерпел крушение у берегов Омана. В компании уточнили, что на место направили авиацию и опытную группу специалистов с более чем 100 тоннами оборудования.
По данным Ambrey, специалисты уже поднялись на борт судна при поддержке ВВС Омана, чтобы оценить условия на борту и начать стабилизацию груза и судна. Операция проводится в условиях муссона Хариф, что создает «неблагоприятные погодные и морские условия, влияющие на устойчивость судна, безопасность и темпы операций, а также доступ к месту работ», отметили в компании.
«Мы задействовали ведущих экспертов... и мобилизовали вспомогательное оборудование, авиацию и суда. Мы работаем круглосуточно, чтобы минимизировать воздействие ситуации на окружающую среду»,— прокомментировал Эд Уолластон, директор по глобальному реагированию в компании Ambrey.
Танкер Caroline Bezengi в мае вышел из порта Новороссийск. Судно находится под санкциями, на его борту находится почти 1 млн баррелей нефти, писало Arab News. 8 июня судно сообщило о взрыве на борту. Что послужило причиной, неизвестно. После взрыва на танкере произошла утечка нефти: к 7 августа разлив охватил почти 800 кв. м и затронул охраняемую природную зону в Аравийском море. К 12 августа нефтяное пятно достигло побережья Омана.
Утечка нефти с танкера Caroline Bezengi была зафиксирована Arab News со ссылкой на спутниковые снимки, где к 7 августа разлив нефти охватил почти 800 кв. м и затронул охраняемую природную зону в Аравийском море. Нефтяное пятно достигло побережья Омана к 12 августа, при этом часть загрязнений фиксировалась на берегу и площадь пятна у побережья Омана составляла почти 400 кв. м по данным правительства страны от 10 августа.
Танкер Caroline Bezengi, перевозивший около 800 тыс. баррелей российской нефти, сел на мель 30 июня в 22 морских милях от рыбацкой деревни Шарбитат, находясь в непосредственной близости от заповедной зоны. Основным препятствием для проведения аварийно-спасательных работ стал сезонный муссон, который значительно ограничивает доступ к месту крушения и затрудняет эвакуацию судна.
В августе 2026 года в Ормузском проливе произошло несколько инцидентов с судами: 3 августа снаряд поразил неназванное грузовое судно, а 8 августа было обстреляно судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC, которое шло транзитом через пролив. Ситуация в Ормузском проливе обострилась в июле 2026 года после прекращения действия мирного соглашения между Ираном и США.