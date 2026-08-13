Предприятия Нижнекамска выплатят по 2 млн руб. семьям погибших при атаке БПЛА
Предприятия Нижнекамска окажут финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке БПЛА. Родственники жертв получат по 2 млн руб., сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.
Как уточнил мэр, пострадавшим выплатят по 600 тыс. руб. при тяжелом или среднем вреде здоровью, а 300 тыс. руб. — при легком. Предприятие, где работает мама погибшей девочки, окажет семье дополнительную помощь в размере 2 млн руб. Также из бюджета муниципалитета для семьи выделен еще 1 млн руб.
Нижнекамск подвергся атаке БПЛА 10 августа. Погибли 13 человек. Пострадали 78 жителей, из них были госпитализированы 27 человек. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. Компенсации с 12 августа начали выплачивать власти Татарстана: по 2 млн руб. — семьям погибших, пострадавшим — от 300 до 600 тыс. руб. в зависимости от степени тяжести.
Подробности — в материале «Ъ-Урал» «Закамье встретило утро ударом».
Утром 10 августа 2026 года производственные и гражданские объекты в Нижнекамске подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате которой, по предварительным данным, погибли 13 человек и 75 пострадали. Глава Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что нападение продолжается и под ударом находятся как промышленные, так и гражданские объекты. В связи с атакой в Татарстане был объявлен траур.
Кабинет министров Татарстана подготовит предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим, а компания «Татнефть» выразила соболезнования и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Дополнительные медицинские бригады были направлены в Нижнекамск из Набережных Челнов для помощи пострадавшим. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.