Предприятия Нижнекамска выплатят по 2 млн руб. семьям погибших при атаке БПЛА

Предприятия Нижнекамска окажут финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке БПЛА. Родственники жертв получат по 2 млн руб., сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Как уточнил мэр, пострадавшим выплатят по 600 тыс. руб. при тяжелом или среднем вреде здоровью, а 300 тыс. руб. — при легком. Предприятие, где работает мама погибшей девочки, окажет семье дополнительную помощь в размере 2 млн руб. Также из бюджета муниципалитета для семьи выделен еще 1 млн руб.

Нижнекамск подвергся атаке БПЛА 10 августа. Погибли 13 человек. Пострадали 78 жителей, из них были госпитализированы 27 человек. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. Компенсации с 12 августа начали выплачивать власти Татарстана: по 2 млн руб. — семьям погибших, пострадавшим — от 300 до 600 тыс. руб. в зависимости от степени тяжести.

Подробности — в материале «Ъ-Урал» «Закамье встретило утро ударом».