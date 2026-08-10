Закамье встретило утро ударом

10 августа Татарстан подвергся атаке беспилотников. Основной удар пришелся на Нижнекамск, в котором погибли 13 человек, в том числе ребенок, а еще 78 обратились за медицинской помощью. В республике объявлен траур, отменены развлекательные и культурно-массовые мероприятия. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате атаки БПЛА в Нижнекамске погибли 13 человек

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ В результате атаки БПЛА в Нижнекамске погибли 13 человек

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В ночь на 10 августа Татарстан подвергся атаке беспилотников. Удары пришлись как на промышленные, так и на гражданские объекты города. О том какие именно промышленные объекты повреждены в результате удара официально не сообщалось.

По последним данным, в результате налета беспилотников погибли 13 человек, в том числе ребенок. За медицинской помощью обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. Среди погибших семеро граждан Узбекистана, сообщило в понедельник генеральное консульство республики в Казани. Как рассказал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев, пострадавшие получили в основном проникающие ранения поражающими элементами, два человека находятся в тяжелом состоянии.

С утра в Татарстане был объявлен траур. «Сегодня утром наша республика подверглась очередной варварской атаке», — написал в своем канале раис Рустам Минниханов, пообещав оказать всем пострадавшим необходимую помощь.

По данным исполкома Нижнекамска, в результате удара пострадал жилой дом на Школьном бульваре. Девять из 13 погибших находились в здании хостела, расположенного в промышленной зоне города. Утром был эвакуирован сортировочный центр Wildberries, однако в компании заверили, что с товарами все в порядке, на объекте уже возобновили работу, а штрафы за перенаправление отгрузок на другие склады временно отключены.

Глава республики также посетил Нижнекамск. «Осмотрели хостел, в котором погибли люди. Обычные рабочие, завтракали перед началом рабочего дня. Вражеский беспилотник в одно мгновение унес жизни 9 человек», — написал Рустам Минниханов.

В Нижнекамск из Казани и Набережных Челнов утром были направлены шесть мультидисциплинарных врачебных бригад. Служба скорой помощи была усилена пятью бригадами из Набережных Челнов и бригадой Республиканского центра медицины катастроф. На базе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы создан оперативный штаб по координации медицинской помощи.

По данным «Ъ», утром в Нижнекамске был эвакуирован сортировочный центр Wildberries. В компании заверили, что с товарами все в порядке, на объекте уже возобновили работу, а штрафы за перенаправление отгрузок на другие склады временно отключены.

В связи с трауром, объявленным в республике, Рустам Минниханов подписал указ об отмене всех развлекательных передач и культурно-массовых мероприятий. В частности, перенесен концерт народного артиста Татарстана Салавата Фатхетдинова в казанском театре им. Тинчурина — он состоится 24 августа. Также отменено празднование 60-летия города, запланированное на 15 августа, — мероприятие проведут позже и в другом формате.

Кабинет министров Татарстана утвердил размеры компенсаций: семьи погибших получат по 2 млн рублей на каждого человека. Пострадавшие при тяжком или среднем вреде здоровью — 600 тыс. рублей, при легком — 300 тыс. рублей. Также предусмотрены выплаты за утрату имущества первой необходимости: 78,4 тыс. рублей за частичную потерю и 156,75 тыс. рублей — за полную.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Нижнекамск террористическим ударом, а посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник — военным преступлением. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Влас Северин