Число доставленных в больницу после атаки БПЛА в Нижнекамске выросло до 27

Число госпитализированных после атаки беспилотников ВСУ в Нижнекамске выросло до 27. Двух пострадавших перевели в стационар, рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Еще четыре человека остаются в тяжелом стабильном состоянии в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице. Врачи отметили положительную динамику у всех пострадавших.

Нижнекамск подвергся атаке БПЛА 10 августа. Погибли 13 человек. Пострадали 78 жителей. В Татарстане объявили траур по погибшим. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.