Силы ПВО за ночь сбили над Россией 362 БПЛА

В период с 20:00 мск 12 августа до 8:00 13 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 362 беспилотника самолетного типа над 18 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской и Ульяновской и Московской областями, Башкирией, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Башкирии после атаки дронов произошел пожар в промзоне Салавата. В Ростовской области уничтожено около 90 дронов. Загорелась трава во дворе школы в хуторе Волченском, повреждены несколько окон в здании школы. В Калужской области сбили девять беспилотников, в Тульской области — восемь, в Воронежской области — шесть, в Рязанской области — четыре, в Пензенской области — два, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.