Росприроднадзор рассчитывает на добровольное погашение долга «Спецавтохозяйством»

Срок добровольного погашения задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в размере 2,2 млрд руб. регоператором по обращению с отходами в Новосибирской области — АО «Спецавтохозяйство» (САХ) — в настоящее время не истек. Росприроднадзор рассчитывает на досудебное урегулирование, в противном случае будут приняты меры для взыскания, сообщили «Ъ» в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Общая сумма предъявленного требования — 2,22 млрд руб. — включает плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на сумму 1,86 млрд руб., а также накопленную задолженность.

В АО «САХ» заявили, что не согласны с требованием Росприроднадзора о выплате 2,14 млрд руб. за негативное воздействие на окружающую среду в 2025 году. «Позиция ведомства будет оспорена в судебном порядке»,— прокомментировали «Ъ» в пресс-службе компании.

АО «Спецавтохозяйство» (САХ) является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области. В конце 2025 года предприятие, которое находилось в собственности департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, проходило процедуру передачи 100% акций в собственность регионального правительства. Данная мера была направлена на оказание организации необходимой государственной поддержки в условиях финансовых трудностей, влиявших на вывоз и утилизацию отходов.

Лолита Белова