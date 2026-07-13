Старый друг лучше

Наметившийся было разлом между США и Израилем, похоже, удалось отчасти преодолеть. Американские удары по Ирану, резкие заявления Дональда Трампа в адрес Исламской Республики и свежие разведданные о новой иранской «охоте» на главу Белого дома вновь сблизили двух союзников. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после длительной паузы, как ожидается, может в ближайшее время посетить США. В американском политическом истеблишменте с облегчением выдохнули: разлад с ближайшим союзником на Ближнем Востоке воспринимался в Вашингтоне как тектонический сдвиг, не сулящий ничего хорошего. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (справа) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп (справа) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В воскресенье ведущие иранские издания — Tasnim News Agency (близкое к Корпусу стражей исламской революции) и Mehr News — опубликовали фотографии высокопоставленных американских и израильских чиновников из так называемого списка возмездия — тех, кому иранское руководство поклялось отомстить за смерть верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В тюремных робах на снимках были изображены Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

Если раньше подобные списки в Вашингтоне воспринимали преимущественно как элемент иранской пропаганды, то на этот раз к угрозам, похоже, отнеслись серьезно.

Еще в пятницу, 10 июля, Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Израиль передал США разведданные о новом иранском плане убийства президента Трампа и членов его ближайшего окружения.

Аналогичные предупреждения со ссылкой на американскую разведку Трамп озвучивал еще в 2024 году во время предвыборной кампании. В ноябре 2024-го в США предъявили обвинения трем лицам в подготовке убийств по заказу Ирана, один из них подозревался в покушении на Трампа. В марте 2026 года Асиф Мерчант (по версии обвинения, иранский агент) был осужден федеральным судом Нью-Йорка за планирование покушения на президента на территории США.

Посольство Израиля в Вашингтоне и постпредство Ирана при ООН отказались комментировать информацию WSJ. В Белом доме также не стали обсуждать новые угрозы, предложив обратиться к заявлению президента, сделанному в среду. Тогда Трамп сообщил, что уже «оставил инструкции» на случай его гибели в результате покушения: в ответ США нанесут удар «такой силы, какой Иран никогда не видел». По данным газеты, меры безопасности для президента были усилены.

По данным израильских СМИ, покушение на Трампа могло произойти во время его визита в Анкару, где 7–8 июля проходил саммит НАТО

«Они хотят устранить американского лидера — меня,— заявил Трамп журналистам, сопровождавшим его в поездке.— Я в каждом списке. Я видел сегодня утром, я в каждом из их списков. И пока, наверное, мне немного везло, но, возможно, это ненадолго».

Следом за WSJ телеканал CNN со ссылкой на свои источники уточнил, что на уровне иранского руководства организованного заговора против Трампа и его окружения, скорее всего, нет. Политическое руководство Ирана все еще рассчитывает на дипломатическое урегулирование конфликта. Покушение на президента США, вероятно, обсуждается сторонниками жесткой линии.

Два источника, знакомые с данными американской разведки, отметили, что она отслеживает отдельных субъектов, вынашивающих мысль о нападении на американских чиновников, однако никаких реальных действий с их стороны за этим пока не последовало.

Один из собеседников добавил, что израильский доклад рассматривается отчасти как элемент более широкой тактики Израиля по влиянию на решения Трампа в контексте Ирана. Поэтому некоторые американские разведчики относятся к этим данным со здоровой долей скепсиса.

Отношения между Трампом и Нетаньяху в последнее время действительно обострились из-за расхождений по иранскому урегулированию. Согласно утечкам телефонных переговоров от 2 июня, попавшим в американские СМИ, президент в жесткой форме обвинял израильского премьера в «неблагодарности» и попытках втянуть США в бесконечную войну. Трамп упрекал Нетаньяху в саботаже усилий Белого дома (в частности, вице-президента Джей Ди Вэнса) по деэскалации и выражал раздражение категорическим неприятием со стороны Израиля любых компромиссов по отношению к Ирану. Издание Politico, ссылаясь на слова Вэнса, тогда писало, что Израиль всерьез рисковал потерять статус «особого союзника» США.

Однако на прошлой неделе в интервью Axios Трамп неожиданно заявил, что хорошо ладит с Нетаньяху, тот «знает, кто здесь главный» и что израильский премьер попросил о встрече в Белом доме и она может состояться вскоре после возвращения Трампа с саммита НАТО. Это была бы первая встреча двух лидеров после их драматического разговора в феврале, когда Нетаньяху представил план совместной операции против Ирана. В четверг канцелярия Нетаньяху сообщила о новом телефонном разговоре руководителей стран, в ходе которого они договорились о продолжении координации усилий Кроме того, Нетаньяху рассматривает возможность приезда в США на похороны сенатора Линдси Грэма, с которым у него, как и у Трампа, были теплые отношения.

Таким образом, наметившийся было разлад между США и Израилем на фоне фактического возобновления иранской кампании и новых обвинений в адрес Тегерана, похоже, стабилизируется.

Американские эксперты, тяготеющие как к республиканцам, так и к демократам, восприняли новость о возобновляющемся взаимодействии с Израилем весьма позитивно, следует из опроса The Hill.

Бывший координатор Госдепартамента по борьбе с терроризмом в первой администрации Трампа Натан Сейлз приветствовал решение Белого дома прислушаться к израильским разведданным: «Иранский режим остается явной и непосредственной угрозой для президента Трампа — и для бесчисленного множества других американцев… Эта угроза подтверждает правильность решения о повторном введении экономических санкций и лишении Тегерана ресурсов, необходимых для финансирования террористических заговоров».

Бывший заместитель пресс-секретаря Пентагона в администрации Байдена Сабрина Сингх также назвала угрозу достоверной и отметила важность тесного обмена разведданными с Израилем.

Екатерина Мур