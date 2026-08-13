В округах Алтайского края зарегистрировано 23 кандидата в депутаты Госдумы

В Алтайском крае завершена регистрация кандидатов, участвующих в выборах депутатов Госдумы РФ в одномандатных округах. В общей сложности за три мандата будут бороться 23 человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На территории региона расположены три одномандатных округа: Барнаульский №44, Бийский №45 и Славгородский №46. Парламентские партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия») выдвинули по три кандидата. Также во всех округах будут представлены «Коммунисты России» и «Яблоко». Два кандидата — у Партии пенсионеров.

В Алтайском крае с 18 по 20 сентября пройдет голосование на выборах депутатов Госдумы и законодательного собрания региона.

Валерий Лавский