Мошенники стали рассылать вредоносные файлы под видом открыток

Мошенники перед Медовым Спасом стали рассылать в мессенджерах и соцсетях вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты под видом поздравительных открыток. О новой схеме сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Медовый Спас по православному календарю отмечают 14 августа. В Народном фронте рассказали «РИА Новости», что открытие подобных файлов под видом открыток может заразить устройство. «Ссылки в мессенджерах, предложения "скачать прайс", "открыть открытку", "проверить заказ по номеру" — это типичные фишинговые крючки»,— уточнили эксперты.

В МВД рассказывали о мошеннических схемах, связанных с предложениями приобрести топливные карты и талоны «по акции». В таких случаях поддельные страницы часто оформляют как сайты топливных компаний. По данным ведомства, телефонные мошенники часто используют сообщения о подозрительном денежном переводе или оформлении кредита неизвестными как поводы для начала разговора.