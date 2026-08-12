В МВД рассказали о мошеннической схеме с продажей топливных карт и талонов

В МВД сообщили о случаях мошенничества, связанных с предложениями приобрести топливные карты и талоны «по акции». Злоумышленники размещают объявления о продаже в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах и рекламных платформах, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Мошенники предлагают купить карты и талоны по низкой цене либо как товар по ограниченной акции. Переход по ссылкам из таких объявлений приводит жертву на фишинговые ресурсы, где у покупателей запрашивают реквизиты банковских карт, одноразовые коды и другие конфиденциальные данные. Получив эти сведения, мошенники могут получить неправомерный доступ к счетам.

В МВД отметили, что поддельные страницы часто оформляют как сайты топливных компаний.