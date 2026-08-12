В МВД рассказали о мошеннической схеме с продажей топливных карт и талонов
В МВД сообщили о случаях мошенничества, связанных с предложениями приобрести топливные карты и талоны «по акции». Злоумышленники размещают объявления о продаже в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах и рекламных платформах, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Мошенники предлагают купить карты и талоны по низкой цене либо как товар по ограниченной акции. Переход по ссылкам из таких объявлений приводит жертву на фишинговые ресурсы, где у покупателей запрашивают реквизиты банковских карт, одноразовые коды и другие конфиденциальные данные. Получив эти сведения, мошенники могут получить неправомерный доступ к счетам.
В МВД отметили, что поддельные страницы часто оформляют как сайты топливных компаний.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России, также сообщала в январе 2026 года о новой мошеннической схеме, нацеленной на учеников автошкол: злоумышленники звонили от имени администрации и запрашивали коды авторизации. После получения кодов следовала стандартная цепочка давления с имитацией взлома и сообщениями о необходимости «спасти деньги» или «принять участие в следственных действиях».
В июле 2026 года МВД выпустило план действий для россиян, пострадавших от мошенников, который включает немедленную блокировку банковских карт, смену паролей и обращение в полицию. Кроме того, в июле 2026 года МВД предупреждало о схеме обмана, когда мошенники под видом сотрудников госорганов просили задекларировать чужие деньги, предлагая за это небольшую часть средств.
В марте 2025 года Ирина Волк предупреждала об ответственности за продажу или аренду аккаунтов в социальных сетях, так как они могут быть использованы для мошенничества, терроризма и других тяжких преступлений. Тогда же, в июле 2025 года, она напоминала, что сотрудники правоохранительных органов могут звонить гражданам только для приглашения в отделение, а все остальные звонки с угрозами являются признаками мошенничества.