В МВД назвали самые популярные у телефонных мошенников предлоги для разговора
Телефонные мошенники чаще всего используют сообщения о подозрительном денежном переводе, оформлении кредита неизвестными, блокировке номера и замене документов как поводы для начала разговора с жертвами. Об этом сообщили в МВД.
При одном из сценариев злоумышленники говорят человеку, что с его счета пытаются списать деньги, предлагают помощь, но в итоге после совершения последовательности действий человек теряет свои сбережения. Преступники также могут сообщить о якобы оформленном кредите и предложить оформить новый заем «для погашения». Также среди используемых предлогов — истечение договора с оператором связи, замена счетчиков и запись в поликлинику для диспансеризации.
МВД отмечает, что киберпреступники часто используют социальную инженерию в своих схемах, состоящих из двух этапов. На первом этапе злоумышленники звонят жертве под бытовыми предлогами, такими как запись к врачу или проверка счетчиков, и просят код из СМС, который не дает доступа к аккаунтам, но вызывает тревогу. Затем мошенники звонят повторно, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и предлагают перевести средства на «безопасный счет», используя страх и благодарность жертвы. В 2025 году среди популярных схем обмана был перевод денег на «безопасный счет» и вложения в криптовалюту. Мошенники также активно используют взломанные аккаунты в мессенджерах, отправляя контактам жертвы просьбы одолжить деньги или файлы с вредоносными программами. В МВД подчеркивают, что сотрудники банков, полиции или государственных органов никогда не запрашивают личные данные и коды подтверждения по телефону, а при получении подобных запросов следует немедленно прекратить разговор.