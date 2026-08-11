В МВД назвали самые популярные у телефонных мошенников предлоги для разговора

Телефонные мошенники чаще всего используют сообщения о подозрительном денежном переводе, оформлении кредита неизвестными, блокировке номера и замене документов как поводы для начала разговора с жертвами. Об этом сообщили в МВД.

При одном из сценариев злоумышленники говорят человеку, что с его счета пытаются списать деньги, предлагают помощь, но в итоге после совершения последовательности действий человек теряет свои сбережения. Преступники также могут сообщить о якобы оформленном кредите и предложить оформить новый заем «для погашения». Также среди используемых предлогов — истечение договора с оператором связи, замена счетчиков и запись в поликлинику для диспансеризации.