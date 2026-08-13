Восемь партий примут участие в выборах красноярского заксобрания

Избирательная комиссия Красноярского края завершила регистрацию списков кандидатов партий, участвующих в выборах депутатов законодательного собрания. Последней эту процедуру прошла «Родина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бурмистров / Коммерсантъ Фото: Андрей Бурмистров / Коммерсантъ

Крайизбирком зарегистрировал партсписок «Родины» из 75 человек. В общекраевую его часть вошли депутат козульского окружного совета Виталий Телин, работающий начальником контрольно-правового отдела в ИП Серебряков А. И., и заместитель руководителя федерального исполкома партии Андрей Федотов.

При этом было отказано в регистрации четырем кандидатам из партсписка. В их числе возглавлявшие Сосновоборскую региональную группу Игорь Сорокин и Талнахскую региональную группу — Александр Ламбин. По данным крайизбиркома, они не указали в заявлениях о согласии баллотироваться наименование статьи Уголовного кодекса РСФСР, на основании которой были осуждены.

Всего в выборах примут участие восемь партий. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях они будут указаны в следующем порядке: «Новые люди», КПРФ, «Единая Россия», «Родина», Партия пенсионеров, ЛДПР, «Зеленые», «Справедливая Россия».

Валерий Лавский