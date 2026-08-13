Суд отказал «Ространсмодернизации» в иске на 713 млн рублей к «Новосибирскавтодору»

Арбитражный суд Московской области вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований ФКУ «Ространсмодернизация» к АО «Новосибирскавтодор». Иск на 713,8 млн руб. отклонен в полном объеме, следует из картотеки.

Претензия была направлена в октябре 2025 года и связана с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом на реконструкцию аэропорта Толмачево. В частности, надзорное ведомство потребовало взыскать разницу в стоимости строительных работ, которая, по мнению Федерального казначейства, возникла вследствие неправомерного увеличения цены госконтракта.

В свою очередь подрядчик назвал корректировку цены обоснованной: она была связана с резким скачком цен на строительные материалы в 2021 году и осуществлялась в строгом соответствии с постановлением Правительства РФ.

Аукцион на поиск подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево за 6,7 млрд руб. был объявлен в апреле 2025 года. Проектом предусмотрено строительство двух рулежных дорожек, площадки для противообледенительной обработки самолетов, аварийно-спасательной станции, учебно-тренировочного комплекса и инженерных сетей. Также подрядчику предстоит установить радар для обзора летного поля, новое метеооборудование и современную светосигнальную систему. Завершить работы необходимо до 15 ноября 2027 года.

Лолита Белова