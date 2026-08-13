В Новосибирске сторонника запрещенного религиозного объединения выдворили из РФ

Лишен российского гражданства и выдворен в страну исхода сторонник религиозного объединения «Нурджулар» (признано экстремистским и запрещено на территории РФ), бывший имам Духовного управления мусульман азиатской части России Камил Одилов. Кроме того, ему на полвека закрыт въезд на территорию РФ, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Проповедник дважды привлекался к уголовной ответственности по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о запрете). В 2013 году Октябрьский райсуд Новосибирска дал ему один год условно, в 2018-м тот же суд назначил два года в колонии общего режима.

После освобождения из мест лишения свободы мужчина от радикальной идеологии не отказался, считают силовики. По месту его жительства они изъяли литературу запрещенного религиозного объединения.

Илья Николаев