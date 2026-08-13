«Россети» обеспечили мощностью развитие уникального в Зауралье птицекомплекса

Специалисты компании «Россети Новосибирск» завершили масштабный проект – обеспечили дополнительной мощностью крупный птицеводческий комплекс полного цикла в Искитимском районе Новосибирской области. Предприятие, где внедрены инновационные технологические решения, является первым в Зауралье крупным производителем утиного мяса. Продукция поставляется на внутренний рынок, а также за рубеж.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Для подключения к сети новой площадки энергетики разработали оптимальную схему электроснабжения от высоковольтной подстанции 110 кВ по двум кабельно-воздушным линиям электропередачи. Совокупная присоединенная мощность предприятия выросла более чем в 1,5 раза и составила 3,3 МВт. Это позволит обеспечить стабильное функционирование высокотехнологичного цеха, роботизированных линий и энергоемких холодильных терминалов, необходимых для поддержания непрерывного производственного цикла.

Масштабный инвестиционный проект имеет стратегическое значение для агропромышленного комплекса Сибирского федерального округа и отвечает ключевым национальным приоритетам, в число которых входит обеспечение продовольственной безопасности страны.

В Искитимском районе активно развивается производственный сектор. Ранее «Россети Новосибирск» реализовали здесь еще один масштабный проект – обеспечили электроэнергией крупный завод по переработке льна и рапса.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAКС (https://max.ru/rosseti_official) «Россети Новосибирск» в MAКС (https://max.ru/rosseti_novosibirsk)

АО «РЭС»