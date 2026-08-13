У Матвея Сафонова прибавление в трофеях

В Зальцбурге состоялся матч за Суперкубок UEFA по футболу, в котором по традиции встретились победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Пари Сен-Жермен» второй раз подряд завоевал почетный трофей, обыграв «Астон Виллу» — 2:1. Решающий гол забил Дезире Дуэ. Также в победу французского клуба внесли вклад грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, открывший счет, и российский вратарь Матвей Сафонов, в нужные моменты выручивший команду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Angelika Warmuth / Reuters Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Матчи за Суперкубок Европы нередко бывают непредсказуемыми, и далеко не всегда в них побеждали обладатели более престижного Кубка чемпионов. В прошлом сезоне ПСЖ с трудом завоевал этот трофей, только по пенальти одолев «Тоттенхем», а от поражения в основное время парижане тогда ушли на последних минутах. Сейчас им противостоял, наверное, еще более сложный соперник — «Астон Вилла», которая квалифицировалась в общий этап Лиги чемпионов-2026/27 не только благодаря триумфу в Лиге Европы, но и успешному выступлению в Английской премьер-лиге.

Правда, в межсезонье команда Унаи Эмери понесла серьезные потери, расставшись с Морганом Роджерсом, Юри Тилемансом и Люкой Динем, причем последний перешел в ПСЖ. К тому же приобретенный за €60 млн 20-летний Йохан Манзамби, который ярко проявил себя на чемпионате мира в составе сборной Швейцарии, пока травмирован. По той же причине отсутствовали Амаду Онана, Леон Бейли и арендованный у «Челси» Алехандро Гарначо. Кроме того, бирмингемцы решили не форсировать подготовку к клубному сезону призеров недавнего мирового форума — англичан Эзри Консы и Олли Уоткинса, а также аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса.

Что касается ПСЖ, то его покинули Гонсалу Рамуш и Ли Кан Ин, которые, кстати, отличились в основное время прошлого Суперкубка, а кроме Диня пришел еще Манес Аклиуш. При этом в стартовый состав не попали французы Усман Дембеле, Брадли Барколя и чемпион мира, испанец Фабиан Руис. Впрочем, у парижан он был гораздо ближе к оптимальному, а российский вратарь Матвей Сафонов снова занял место в воротах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий ПСЖ Хвича Кварацхелия (слева)

Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters Нападающий ПСЖ Хвича Кварацхелия (слева)

Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters

По началу матча, конечно, чувствовалось, что обе команды находятся не в оптимальной форме и никак не могли зацепиться за мяч. Ничего интересного не происходило, и опорник «Астон Виллы» Бубакар Камара попробовал хотя бы пробить издали. Сафонов на всякий случай прыгнул, но опасности удар не представлял. Тем удивительнее, что уже на 20-й минуте ПСЖ повел 1:0. Подопечные Луиса Энрике просто включили прессинг и сразу наказали соперника за ошибку недалеко от штрафной площади. Бирмингемцы не заметили, как Хвича Кварацхелия очутился в удобной позиции и мощно врезал под перекладину. Их голкипер Марко Бизот даже не успел среагировать.

В середине первого тайма стало вырисовываться игровое преимущество французского клуба, однако у «Астон Виллы» нашелся весомый контраргумент в лице 17-летнего нападающего Брайана Маджо, который вдруг принялся терроризировать всю оборону ПСЖ и персонально Вильяна Пачо. Он упустил три отличных момента. Сафонову откровенно повезло, что Маджо дважды промазал головой из убойных положений, а потом еще и ногой угодил в штангу, когда смял фактурного Пачо в силовой борьбе. Тем не менее капитан и главный исполнитель навесов английского клуба Джон Макгинн продолжал грузить мяч на него, и на 45-й минуте юниор, имеющий люксембургское гражданство, добился своего. Маджо опять продавил Пачо и, уже падая, замкнул подачу шотландца. Сафонов тоже ничего не смог поделать с этой машиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий «Астон Виллы» Брайан Маджо

Фото: Angelika Warmuth / Reuters Нападающий «Астон Виллы» Брайан Маджо

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

На второй тайм парижане выпустили Дембеле, но Маджо с Макгинном чуть не отличились в контратаке. На этот раз форвард действовал в подыгрыше, а удар 31-летнего полузащитника отразил Сафонов. Вообще испытывавшая ощутимый кадровый голод «Астон Вилла» на фоне победителя Лиги чемпионов выглядела очень достойно и порой даже более убедительно. Но позиционная ошибка крайнего защитника Мэтти Кэша, который сломал линию офсайда, привела к голу Дезире Дуэ на 61-й минуте. Дембеле вывел его один на один с вратарем, и тот уверенно этот выход реализовал. Бирмингемцы до последнего надеялись, что Дуэ залез во вне игры, но система VAR утвердила взятие ворот. Причем они могли тут же отыграться, когда 19-летний Джордж Хеммингс не использовал зубодробительный момент и с близкой дистанции попал в Сафонова, который просто стоял на месте, понимая, что никакая реакция здесь уже не поможет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий ПСЖ Дезире Дуэ

Фото: Angelika Warmuth / Reuters Нападающий ПСЖ Дезире Дуэ

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Еще одну верную возможность сравнять счет упустил новичок «Астон Виллы» Жуан Гомес. Бразилец бил с подбора после того, как Сафонов прервал прострел с правого фланга и не контролировал ворота, но ПСЖ спас Варрен Заир-Эмри, бросившийся под мяч. Даже без замененных Маджо и Макгинна команда Эмери не утратила боеспособность и держала интригу. Хотя если бы Кварацхелия перекинул Бизота, все было бы решено. А так парижане нарвались на опасный выпад Алисона, который чуть неточно прострелил на Тэмми Абрахама. На ударную концовку у бирмингемцев сил уже не осталось, и обслуживавший Суперкубок Европы судья из Сомали Омар Артан зафиксировал победу французского гранда — 2:1. Арбитр, ставший известным после того, как сотрудники иммиграционной службы США отказали ему во въезде на территорию страны и не пустили на чемпионат мира, отработал матч на высоком уровне и, что называется, ничего не испортил.

Ну а ПСЖ вместе с Сафоновым продолжает собирать титулы. Выиграв две подряд Лиги чемпионов, парижский клуб завоевал второй кряду Суперкубок UEFA.

Александр Ильин