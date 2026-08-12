Хави возглавил сборную Нидерландов по футболу
Экс-тренера «Барселоны» Хави назначили главным тренером сборной Нидерландов. Об этом сообщает Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) на своем сайте.
Срок действия соглашения с тренером рассчитан до 2030 года. На этом посту испанец сменил Рональда Кумана. Последний покинул должность после вылета команды Нидерландов в 1/16 финала на чемпионате мира по футболу. Спортсмены проиграли марокканцам. 59-летний Куман возглавлял сборную Нидерландов с весны 2023 года.
Хави 46 лет. Он — воспитанник «Барселоны», выступал за легендарный клуб с 1997 по 2015 год. Хави стал с каталонцами восьмикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Испании полузащитник выиграл чемпионат мира (2010) и два чемпионата Европы (2008, 2012). Хави тренировал «Барселону» с 2021 по 2024 год.
Рональд Куман уже руководил сборной Нидерландов с 2018 по 2020 год, а затем вернулся на пост главного тренера весной 2023 года. Под его руководством команда завоевала серебро Лиги наций в 2019 году, вышла в полуфинал Евро-2024 и дошла до 1/8 финала Евро-2020. Сборная Нидерландов выбыла из чемпионата мира по футболу 2026 года в 1/16 финала, проиграв марокканцам в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время 30 июня 2026 года.