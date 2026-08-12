Путин выразил соболезнования родным актрисы Трубниковой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы, балерины Натальи Трубниковой. Телеграмму российского лидера опубликовали на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Наталья Трубникова скончалась 11 августа в возрасте 71 года. В последние годы она страдала от болезни Паркинсона. Похоронят балерину на Ваганьковском кладбище в Москве 14 или 15 августа, заявили в семье артистки.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Натальи Евгеньевны Трубниковой. Она мастерски владела профессией, всегда играла ярко и талантливо»,— подчеркнул господин Путин. Он также отметил, что светлая память об актрисе навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей, всех ее почитателей.

Известность актрисе принесла роль в фильме Леонида Квинихидзе «31 июня» (1978). Балерина также сыграла в картинах «Формула любви», «12 стульев», «Тайна Снежной королевы» и «Клоун». Всего в фильмографии Натальи Трубниковой 14 работ. Актриса была замужем за балетмейстером и педагогом Анатолием Кулаковым.