В Самаре отменен оправдательный приговор бывшей замглавы Росимущества

Самарский областной суд отменил приговор бывшей заместительнице руководителя управления Росимущества по Самарской области Алие Ишмуратовой. Экс-чиновница обвинялась в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщается на сайте облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Аналогичное решение принято в отношении Анастасии Лещенко, которую следствие считало сообщницей Ишмуратовой. Материалы переданы на новое разбирательство.

Следствие установило, что в мае 2023 года Алия Ишмуратова, исполняя обязанности главы управления, необоснованно подписала документы, позволившие коммерческим структурам выкупить восемь муниципальных земельных участков с применением льготы, что нанесло ущерб государству на сумму более 180 млн руб.

В сентябре 2023 года бывшая замглавы регионального управления Росимущества была задержана и арестована. Вместе с ней перед судом предстала юрист Анастасия Лещенко. В декабре 2025 года Ленинский районный суд оправдал обвиняемых. Судья Иван Бедняков решил, что в действиях Алии Ишмуратовой и Анастасии Лещенко отсутствует состав преступления.

Одновременно с этим в декабре 2025 года в Самаре был осужден экс-руководитель управления Росимущества Айвар Кинжабаев. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Чиновника приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы и двухлетнему запрету занимать определенные должности на госслужбе. По версии следствия, Айвар Кинжабаев осуществил незаконную продажу «Племенному заводу "Дружба"» участка в Кошкинском районе в границах памятника природы «Надеждинская лесостепь» с краснокнижными растениями, где, несмотря на запрет, было распахано 40 га.

В рамках гражданского иска первая инстанция взыскала с осужденного 18,4 млн руб., но облсуд отменил это решение и сократил срок заключения до четырех лет с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на полтора года. В июне 2025 года, пока шло судебное разбирательство, Кинжабаев обратился в военкомат с просьбой отправить его в зону СВО.

Георгий Портнов