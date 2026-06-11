Айвару Кинжабаеву отменили платеж

Самарский областной суд смягчил приговор бывшему руководителю управления Росимущества Айвару Кинжабаеву, который в декабре прошлого года был признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Районный суд приговорил чиновника к четырем с половиной годам лишения свободы и двухлетнему запрету занимать определенные должности на госслужбе. Судебная коллегия облсуда не согласилась с выводами, что действия Айвара Кинжабаева привели к тяжким последствиям, и сократила срок до четырех лет. Уголовное дело бывшего главы управления Росимущества связано с продажей «Племенному заводу "Дружба"» участка в Кошкинском районе в границах памятника природы «Надеждинская лесостепь» с краснокнижными растениями, где, несмотря на запрет, было распахано 40 га. В рамках гражданского иска райсуд взыскал с осужденного 18,4 млн руб., но облсуд отменил это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда, рассмотрев апелляционные жалобы на приговор бывшему руководителю управления Росимущества по Самарской области Айвару Кинжабаеву, изменила решение нижестоящего суда. В декабре прошлого года Ленинский районный суд Самары признал чиновника виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы и двухлетнему запрету занимать определенные должности на государственной службе.

Айвара Кинжабаева задержали и отправили под арест в августе 2024 года. В материалах уголовного дела, расследованием которого занималось СУ ГУМВД по Самарской области, говорится о продаже земельных участков в Кошкинском районе, часть из которых находилась в границах особо охраняемого памятника природы «Надеждинская лесостепь».

«Надеждинская лесостепь» — один из 211 памятников природы регионального значения Самарской области. На территории лесостепи произрастают ковыль красивейший, ковыль перистый, желтоцвет весенний и другие виды растений, занесенные в Красную книгу. По данным Самарского университета, уникальность и ценность флоры «Надеждинской лесостепи» обусловлена произрастанием 18 видов эндемичных растений (6,18 %). Из числа учтенных растений в составе ее флоры выявлено 7 редких видов (2,4 %). Из них 2 вида занесены в Красную книгу России: ковыль перистый (Stipa pennata) и рябчик русский (Frititillaria ruthenica).

Судя по сообщению областного суда, участки были проданы ООО «Племенной завод “Дружба”», одному из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона — общая площадь сельхозугодий компании составляет порядка 16 000 га. В декабре в минприроды региона сообщили, что в границах памятника «в результате нарушения режима особо охраняемой природной территории было распахано 40 гектаров ценных земель». В сообщении отмечалось, что распашка прекращена и на поврежденных участках начался постепенный процесс естественного восстановления степи, а эконадзор областного минприроды составил протокол на должностное лицо организации, проводившей распашку.

В рамках уголовного дела райсуд удовлетворил иск прокуратуры в интересах областного минлесхоза о взыскании солидарно с Айвара Кинжабаева и «Племенного завода“Дружба”» компенсации ущерба в размере 18,4 млн руб. После пересмотра дела облсуд оставил этот иск без рассмотрения. «Приговор в части разрешения гражданского иска отменен. Гражданский иск оставлен без рассмотрения, разъяснено право на обращение с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства»,— говорится в сообщении Самарского областного суда.

Уголовное дело против бывшего главы регионального управления Росимущества переквалифицировано с п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ на ч. 2 ст. 286 УК РФ, поскольку судебная коллегия не согласилась с выводами райсуда о наступлении в результате преступных действий Айвара Кинжабаева тяжких последствий. «Под такими последствиями, по смыслу закона, следует понимать, в частности, крупные аварии, длительную остановку транспорта или производственного процесса, иное нарушение деятельности организации, причинение значительного материального ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего и т.п.»,— пояснили в суде.

Срок лишения свободы подсудимому сокращен с четырех с половиной лет до четырех лет с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 1 год 6 месяцев.

Год назад, в июне 2025 года, стало известно, что Айвар Кинжабаев обратился в военкомат с просьбой отправить его в зону СВО. Как пояснили «Ъ-Волга» в прокуратуре региона, с подобным ходатайством осужденные обязаны обратиться в суд. В Ленинском районном суде Самары и Самарском областном суде «Ъ-Волга» ответили, что не получали такого ходатайства от Айвара Кинжабаева.

Сабрина Самедова