Подсудимый экс-глава самарского Росимущества попросился на СВО

Бывший руководитель Территориального управления Росимущества по Самарской области Айвар Кинжабаев обратился в военкомат с просьбой отправить его в зону спецоперации. Об этом сообщил источник «Ъ-Волга» в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айвар Кинжабаев

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Айвар Кинжабаев

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

«В суде этот вопрос пока не рассматривался. Он решится в течение двух месяцев»,— уточнил собеседник издания.

Айвар Кинжабаев обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что с мая 2020 по июль 2021 года экс-глава управления Росимущества незаконно продал организации пять земельных участков, которые находились в федеральной собственности.

Часть указанных территорий относилась к береговой и прибрежной защитной полосе, а также к водоохранной зоне, лесному фонду и особо охраняемой территории природного памятника регионального значения. По закону продавать эти участки было нельзя. Причиненный ущерб оценен на сумму около 450 млн руб.

В настоящее время процесс по делу Айвара Кинжабаева проходит в Ленинском районном суде Самары.

Георгий Портнов