Синхронистка Александра Завьялова взяла золото на юношеском ЧМ в Будапеште

Российская синхронистка Александра Завьялова заняла первое место в индивидуальной программе на чемпионате мира по синхронному плаванию среди юниоров. Она набрала 251,9 балла, указано в таблице с результатами.

Второе и третье места заняли спортсменки Ха Джен (КНР) и Даниэла Фернандес (Испания). Они набрали по 241,5 балла и 240,05 балла соответственно.

Чемпионат мира по синхронному плаванию среди юниоров в Будапеште начался сегодня и продлится до 12 августа. Российские спортсмены на нем выступают под национальным флагом.