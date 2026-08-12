В Санкт-Петербурге задержали двух агитаторов «Яблока»
Полицейские задержали в Санкт-Петербурге двух волонтеров партии «Яблоко», которые раздавали на улице агитационные материалы. После приезда депутата Законодательного собрания Петербурга Дмитрия Анисимова в МВД их отпустили, сообщила пресс-служба петербургского отделения «Яблока».
Как утверждает пресс-служба отделения, полицейские объяснили задержание тем, что агитация незаконна из-за снятия партии с выборов. «Это не так. Решение Верховного суда об отмене регистрации "Яблока" не вступило в законную силу и будет обжаловано»,— отмечается в сообщении петербургского отделения партии в Telegram-канале.
10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов «Яблока» на выборах в Госдуму. Инстанция признала, что партия допустила нарушения при использовании интеллектуальной собственности. Кроме того, Росфинмониторинг выявил финансирование связанных с «Яблоком» иностранцев. Партия планирует обжаловать решение Верховного суда.
Подробнее — в материале «Ъ» «Яблочный не спас».
10 августа 2026 года Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов «Яблока» на выборах в Госдуму, сославшись на нарушения авторских прав при создании агитационных материалов и финансирование из иностранных источников. Партия «Яблоко» получила мотивированное решение Верховного суда 12 августа 2026 года и намерена обжаловать его в течение пяти дней. В документе указано, что партия использовала фотографии, иллюстрации и цитаты, например, из стихотворения «Пусть всегда будет солнце» Льва Ошанина, без разрешения. Также учтены сведения Росфинмониторинга о поступлении средств из иностранных источников через несколько юридических лиц.
За несколько дней до этого, 31 июля 2026 года, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отклонила жалобу «Яблока» на отказ в регистрации списка кандидатов на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Причиной стало нарушение при сдаче финансового отчета, который был подписан неуполномоченным лицом. Хотя «Яблоко» объяснило это технической ошибкой нотариуса, ЦИК и городской избирком сочли, что изменения в доверенности меняют правовое содержание документа, а сроки сдачи отчета были пропущены.