В Санкт-Петербурге задержали двух агитаторов «Яблока»

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге двух волонтеров партии «Яблоко», которые раздавали на улице агитационные материалы. После приезда депутата Законодательного собрания Петербурга Дмитрия Анисимова в МВД их отпустили, сообщила пресс-служба петербургского отделения «Яблока».

Как утверждает пресс-служба отделения, полицейские объяснили задержание тем, что агитация незаконна из-за снятия партии с выборов. «Это не так. Решение Верховного суда об отмене регистрации "Яблока" не вступило в законную силу и будет обжаловано»,— отмечается в сообщении петербургского отделения партии в Telegram-канале.

10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов «Яблока» на выборах в Госдуму. Инстанция признала, что партия допустила нарушения при использовании интеллектуальной собственности. Кроме того, Росфинмониторинг выявил финансирование связанных с «Яблоком» иностранцев. Партия планирует обжаловать решение Верховного суда.

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