Пловец Корнев завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 100 метров кролем

Российский пловец Егор Корнев взял серебро на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции. Спортсмен преодолел дистанцию за 46,74 секунды, сообщает «РИА Новости Спорт».

Россиянин установил новый рекорд России, побив свой же предыдущий (46,96). Победу одержал спортсмен из Румынии Давид Попович (46,56). Тройку замкнул венгр Криштоф Милак (46,87).

Чемпионат Европы в Париже завершится 16 августа. Российские спортсмены выступают на состязаниях в нейтральном статусе.

11 августа российские спортсмены завоевали бронзовую медаль в финальном заплыве смешанной комбинированной эстафеты 4x100 метров на ЧЕ. Первое место заняла сборная Франции. Она преодолела дистанцию за 3 минуты 39,64 секунды. Серебряную медаль взяла команда Нидерландов, отставшая на 1,28 секунды. Россияне отстали на 1,88 секунды.