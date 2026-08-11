Российские пловцы взяли бронзу в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Российские спортсмены завоевали бронзовую медаль в финальном заплыве смешанной комбинированной эстафеты 4x100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Париже.
Первое место заняла сборная Франции. Она преодолела дистанцию за 3 минуты 39,64 секунды. Серебряную медаль взяла команда Нидерландов, отставшая на 1,28 секунды. Россияне отстали на 1,88 секунды. За российскую команду выступали Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова.
Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. На счету россиян на чемпионате семь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. В общем медальном зачете россияне уступают итальянцам (9-8-11), британцам (9-2-5) и немцам (7-6-8). Турнир пройдет до 16 августа.
За день до того, как российские пловцы завоевали бронзу в смешанной эстафете на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, 10 августа 2026 года Дарья Клепикова также завоевала бронзовую медаль в женской эстафете 4х200 метров на этом же чемпионате. Тогда Клепикова в составе российской четверки опередила немецкую спортсменку Николь Майер на одну сотую секунды.
European Aquatics, Европейская федерация плавания, 9 августа 2026 года заявила о праве России провести чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году и готовности допускать российских спортсменов на турниры под своей эгидой с флагом и гимном, если такое решение одобрят страны-хозяйки соревнований. Однако Франция, где проходит текущий чемпионат, запретила спортсменам участвовать с российской символикой.