Российские пловцы взяли бронзу в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Российские спортсмены завоевали бронзовую медаль в финальном заплыве смешанной комбинированной эстафеты 4x100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Париже.

Первое место заняла сборная Франции. Она преодолела дистанцию за 3 минуты 39,64 секунды. Серебряную медаль взяла команда Нидерландов, отставшая на 1,28 секунды. Россияне отстали на 1,88 секунды. За российскую команду выступали Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. На счету россиян на чемпионате семь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. В общем медальном зачете россияне уступают итальянцам (9-8-11), британцам (9-2-5) и немцам (7-6-8). Турнир пройдет до 16 августа.