Пользователи на удаленке

VK (MOEX: VKCO) мог столкнуться с первыми последствиями удаления его сервисов из крупнейших магазинов приложений — App Store и Google Play. По данным Digital Budget, в июле все приложения сервисов медиахолдинга потеряли суммарно 1,35 млн активной аудитории. При этом по данным Mediascope аудитория выросла на 1-3%. В VK заявляют, что удаление приложений из магазинов не повлияло на его аудиторные показатели. Участники рынка объясняют расхождения методикой подсчетов, добавляя, что VK в данной ситуации мог еще и столкнуться с влиянием сезонного фактора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Группа VK столкнулась с первыми сокращениями аудитории в некоторых приложениях после их удаления из App Store и Google Play, свидетельствуют данные аналитического сервиса Digital Budget, с которыми ознакомился “Ъ”. Всего за июль по отношению к предыдущему месяцу все приложения сервисов группы VK потеряли суммарно 1,35 млн активной аудитории, следует из данных компании.

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Так, основное приложение VK потеряло 1,1% MAU (месячная активная аудитория) в июле по отношению к предыдущему месяцу, аудитория составила 51,8 млн, а у мессенджера Max за период рост аудитории замедлился и составил всего 0,2%, до 45,75 млн. При этом VK Play потерял 27% MAU, его аудитория составила 14,6 тыс., а «VK Музыка» потерял 8% пользователей, теперь их стало 3,48 млн. Также аудиторию потеряли сервисы Mail и «VK Мессенджер», сокращение составило 6% и 3%, показатель опустился до 20,7 млн и 9,7 млн соответственно. Другие сервисы группы росли небольшими темпами (см. график).

В конце июня Apple удалила несколько приложений VK из App Store, а в начале июня — и приложение Max (см. “Ъ” от 25 июня). 13 июля Евросоюз ввел санкции против головной структуры холдинга и разработчика и оператора национального мессенджера Max (см. “Ъ” от 13 июля). 16 июля приложения экосистемы VK удалили и из Google Play.

В VK с данными исследования не согласились. В компании считают некорректным оценивать только аудиторию приложений без учета веб-версий. «Для таких сервисов, как "ВКонтакте", Mail, VK Play и ряда других, именно веб-версия является основной для пользования»,— заявили там. В компании говорят, что «данные аналитиков и внутренние данные VK подтверждают отсутствие влияния удаления приложений из сторов и рост аудиторных метрик». Там добавляют, что снижение аудиторных метрик в июле по сравнению с июнем «является нормой для подавляющего большинства цифровых сервисов», а за ним следует рост аудиторных метрик в августе и сентябре. В VK сослались на данные Mediascope, представитель которого сообщил “Ъ”, что в июле 2026 года по сравнению с июнем месячная аудитория приложения «ВКонтакте» выросла на 1%, до 75,94 млн, Max — на 1%, до 81,39 млн, а у «VK Видео» — на 3% до 27,6 млн.

У компаний отличается методология подсчетов, объясняет гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. Digital Budget учитывает MAU приложений, то есть число уникальных пользователей, которые открывали приложение и совершали в нем действия хотя бы раз в течение месяца. Mediascope же учитывает даже тех, кто просто открывал приложение без совершения в нем каких-либо действий.

На рост показателей VK Play в конце прошлого года оказывало влияние объединение каталогов Steam и VK Play в одном лаунчере: это вызвало единовременный интерес пользователей, но теперь происходит возврат к более естественной траектории, напоминает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Именно на VK Play могло негативно сказаться удаление сервисов из App Store и Google Play, так как части пользователей теперь перестали поступать push-уведомления, которые играют важную роль в вовлечении аудитории в игровые сервисы, говорит он.

К факторам снижения можно также отнести сезонность, которая как раз приходится на период проведения исследования, напоминает гендиректор NMi Digital (входит в NMi Group) Анна Планина. С выходом новых версий операционных систем и при смене гаджетов в сентябре-октябре возможно некоторое ускорение темпов падения в связи с невозможностью установки и обновления приложений, говорит госпожа Планина.

Варвара Полонская