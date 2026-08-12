Перевозки вооружения ограничат в дни фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Власти Свердловской области введут специальные меры безопасности в районе проведения Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Так, ежедневно 11-17 сентября в период с 6:00 до 23:00 будет ограничено движение транспорта, который перевозит опасные грузы, на дороге Екатеринбург — аэропорт Кольцово. Также перевозчикам опасных грузов необходимо будет искать пути объезда участка ЕКАД от Челябинского до Тюменского трактов, включая транспортные развязки. Ограничение распространяется на перевозки взрывоопасных, радиоактивных и отравляющих веществ, а также вооружения и боеприпасов.

С 4 по 20 сентября в городе введут временные ограничения движения транспорта в районе «Екатеринбург Экспо». Это необходимо для обеспечения безопасности участников и гостей фестиваля, а также для организации работы экстренных, коммунальных и аккредитованных служб.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет.

Ирина Пичурина