Посадить — мало

В конце июля в Санкт-Петербурге завершился первый в России проект «Снизить риск и повысить активность», который в партнерстве с региональным комитетом по социальной политике и при поддержке Фонда президентских грантов придумала и осуществила автономная некоммерческая организация «Физическая реабилитация», давний партнер Русфонда. Участники проекта полтора года искали ответ на вопрос: как организовать уход за людьми с тяжелыми двигательными нарушениями так, чтобы помощь не только защищала их от хронической боли, деформаций тела и пролежней, но и сохраняла возможность участвовать в собственной жизни. Проект показал: даже самые идеальные правила не работают сами по себе. Чтобы они стали частью повседневной помощи, менять нужно не отдельные приемы ухода, а сам подход к его организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Замжицкая Фото: Юлия Замжицкая

Испытать сказку реальностью

Любой человек с тяжелыми двигательными нарушениями нуждается в помощи. И важно, чтобы его тело не страдало от недостаточного или неправильного ухода. Для этого в мире давно разработана специальная система, которую специалисты называют постуральным менеджментом — от латинского слова postura, означающего «положение тела». В 2023 году и комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга были приняты методические рекомендации по постуральному менеджменту в стационарных учреждениях социального обслуживания.

— Рекомендации выглядят сказкой: в них все правильно написано. А идея нашего проекта в том, чтобы понять, как эту сказку превратить в работающую практику,— рассказывает Екатерина Клочкова, руководитель АНО «Физическая реабилитация».

Полтора года специалисты АНО и благотворительной организации «Перспективы» работали с сотрудниками и жильцами пяти взрослых и одного детского учреждения. И постепенно стало меняться само понимание того, что именно должно быть результатом правильного ухода.

— Сейчас эта программа понимается уже не только как организация правильной позы человека,— говорит Екатерина Клочкова.— Это прежде всего поддержание активности, участия в жизни, комфорта, сна и только затем — профилактика осложнений.

Если человек правильно сидит в кресле, но несколько часов неподвижно смотрит телевизор, поза сама по себе мало что меняет в его жизни. Если его удобно уложили в кровати, но он не может повернуться к собеседнику или дотянуться до нужной вещи, проблема тоже не решена. Если кресло хорошо поддерживает тело, но не проходит в дверной проем, человек не сможет переместиться из комнаты в комнату.

Получается парадокс: система уже знает, как правильно посадить, уложить и переместить человека, но этого мало, чтобы помочь ему жить более самостоятельно. Проект показал, почему так.

Нехватка самого ценного ресурса

Для хорошего ухода не всегда нужно дорогое оборудование. Иногда специальную подушку можно заменить свернутым одеялом, а сложное приспособление — простым. Но есть ресурс, который заменить невозможно: время.

Представим себе: сотруднику учреждения нужно переместить парализованного человека на кровати, чтобы сменить ему постельное белье. Можно сделать это дедовским способом. А можно воспользоваться специальной скользящей простыней, которая облегчает перемещение. Но простыню сначала надо найти и принести. Если сотрудников мало и каждый перегружен, привычный способ оказывается быстрее.

То же происходит с оборудованием. Можно купить подъемник для перемещения человека и научить сотрудника им пользоваться. Но если с подъемником процедура занимает больше времени, старый способ пересадить человека с кровати в кресло может оказаться предпочтительнее просто потому, что сотруднику нужно успеть сделать еще множество других дел.

Значит, недостаточно купить оборудование или обучить персонал. Если организация работы подталкивает сотрудников экономить время, новые знания и технологии останутся невостребованными. Иногда — тоже ради экономии времени — сотрудники учреждений помогают клиентам не потому, что те сами не могут что-то сделать, а просто чтобы получилось быстрее.

Человек с двигательными нарушениями может, например, сам есть ложкой, но делает это медленно. У сотрудника учреждения много других дел, и велик соблазн самому покормить того, кто медленно подносит ложку ко рту. И если делать так каждый день, человек постепенно забудет навык, который у него был.

Самостоятельность не обязательно означает, что человек может полностью одеться или передвигаться без помощи. Активность может проявляться в том, что он сам отталкивается ногами от пола, когда его пересаживают, делает несколько шагов с поддержкой, удерживает голову или немного поворачивается набок. Такие действия могут казаться незначительными. Но если человек способен сделать что-то сам, помощь не должна автоматически забирать у него эту возможность.

Хорошая помощь — не максимальная, а достаточная. Задача такого ухода — сохранять функции клиента, насколько это возможно.

Изменение логики

Проект показал, что сотрудники могут знать принципы правильного позиционирования, но не применять их, ссылаясь на отказ человека. Однако отказ не всегда означает, что он действительно хочет отказаться. Возможно, ему больно. Возможно, он больше не может сидеть так, как раньше. Положение, которое еще несколько месяцев назад было удобным, теперь могло стать слишком тяжелым для него.

Если просто принять отказ и оставить человека в кровати, он будет меньше двигаться, а значит, со временем может потерять еще больше возможностей для движения. Поэтому каждый раз важно заново выяснять, что человеку удобно и не больно сейчас, а не исходить из того, что было удобно раньше.

Так постепенно меняется сама логика помощи. Вопрос должен звучать не только как «Что мы должны сделать за человека?», но и как «Что он может сделать сам и что мешает ему это сделать?»

Иногда для комфорта нужна специальная коляска или подушка. Иногда достаточно изменить положение кровати или научить сотрудника более безопасному способу перемещения. А иногда самое важное — не торопиться и дать человеку несколько секунд на то, чтобы он передвинулся сам.

Из таких небольших возможностей складывается способность человека участвовать в собственной жизни.

Поэтому внедрить новый подход — значит изменить не отдельный прием, а организацию помощи. Сотруднику должно хватать времени не только на то, чтобы выполнить необходимую процедуру, но и чтобы дать человеку возможность выполнить все действия, которые он способен совершить сам. Оборудование должно быть не просто закуплено, а доступно тогда, когда оно необходимо. А отказ человека от какого-либо действия должен быть поводом разобраться в причинах отказа, а не поставить точку.

Не просто посадить правильно

Команда проекта разработала три программы обучения: для руководителей учреждений, специалистов, отвечающих за программы постурального менеджмента, и ухаживающего персонала. Кроме того, подготовлены протоколы, методические материалы и рекомендации по внедрению, которыми могут пользоваться заинтересованные специалисты и учреждения.

Правильно посадить человека можно за минуту. Гораздо сложнее организовать помощь так, чтобы благодаря этой помощи у человека оставалась возможность двигаться, выбирать, общаться и участвовать в своей жизни. Именно это, как показал проект, должно быть главным результатом хорошего ухода.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда