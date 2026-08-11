Самолет, летевший из Батуми в Пермь, сел в Екатеринбурге по технической причине
Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс WZ 1450 по маршруту Батуми — Пермь, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Причиной стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Посадка прошла в штатном режиме. Свердловская транспортная прокуратура инициировала надзорные мероприятия после вынужденной посадки.
«Во время выполнения рейса WZ1450 по маршруту Батуми — Пермь экипаж зафиксировал срабатывание индикации одной из систем, в связи с чем принял профессиональное решение выполнить посадку на запасном аэродроме. Рейс в Пермь будет выполнен на резервном воздушном судне»,— прокомментировали в авиакомпании.
Ранее самолет авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Тюмени в Уфу, вернулся в аэропорт по техническим причинам.