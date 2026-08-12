«Какие карты разыгрываются на переговорах между Соединенными Штатами и Ираном?»

Мировые цены на нефть приблизились к отметке $90 за баррель на фоне новых атак на суда в Ормузском проливе. Аналитики пытаются понять, какие риски несет новый скачок цен и как на это влияет ход переговоров между США и Ираном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / AP Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / AP

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Цены на нефть растут на фоне новых атак, подрывающих надежду на возобновление работы Ормузского пролива Цены на нефть резко подскочили на фоне нападений на суда на Ближнем Востоке, которые ставят под сомнение перспективы прорыва в переговорах по возобновлению работы Ормузского пролива. Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 2%, приблизившись к отметке $90 за баррель. По данным компании Windward, в понедельник через этот важнейший водный путь прошло всего десять судов, тогда как до войны ежедневно совершалось около 130 переходов. «Рынки не полностью утратили надежду на заключение сделки, но уверенность явно падает,— сообщил “Аль-Джазире” главный аналитик австралийской компании KCM Trade Тим Уотерер.— Чем дольше затягиваются переговоры, тем больше скептицизма о возможности быстрого достижения приемлемого соглашения. Оптимизм, царивший в начале месяца, постепенно сменяется более осторожной позицией, ориентированной на высокие риски».

The Independent (Лондон, Великобритания) Цены на нефть растут Цены на нефть снова выросли, поскольку США и Иран, похоже, не добились видимого прогресса в соглашении по открытию Ормузского пролива. Обнадеживающим событием стало заявление министра обороны Пакистана, что две страны «близки к достижению некоторого соглашения» по Ормузскому проливу, ключевому морскому маршруту. «Ситуация складывается в пользу мира»,— заявил Хаваджа Асиф журналистам в Исламабаде во вторник, не вдаваясь в подробности каких-либо прорывов. Это более оптимистичное заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп, похоже, ужесточил свою позицию в понедельник, заявив, что Тегеран должен выплатить компенсации погибшим в результате нападений, связанных с Исламской Республикой, а также во время внутренних протестов.

Le Figaro (Париж, Франция) Нефть ползет вверх из-за тупика в отношениях между Ираном и США Цены на нефть продолжили расти на фоне сохраняющейся неопределенности на Ближнем Востоке, где движение через стратегически важный Ормузский пролив, через который до конфликта проходила пятая часть мирового объема нефти, остается заблокированным Ираном. Тегеран требует от Вашингтона принять его условия для возобновления работы пролива, которые являются предметом острых разногласий между двумя странами. Во вторник американские военные также объявили, что обстреляли судно под панамским флагом, пытавшееся приблизиться к иранскому порту в нарушение блокады, введенной Вашингтоном. «Я сильно сомневаюсь, что кто-либо действительно знает, какие карты разыгрываются на переговорах между Соединенными Штатами и Ираном? Инвесторы и СМИ пытаются сложить дипломатический пазл, довольствуясь крупицами подсказок, полученных из социальных сетей, политических заявлений и комментариев посредников»,— отмечает Стивен Иннес, стратегический аналитик Quintex Intel.

Подготовили Евгений Хвостик, Екатерина Наумова