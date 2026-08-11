Иран намерен сохранять блокаду Ормузского пролива
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что США должны изменить поведение и принять условия Ирана, иначе Ормузский пролив останется закрытым.
Мохсен Резаи
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Иранский чиновник назвал США источником нестабильности в Персидском и Оманском заливах, а также в Ормузском проливе. По его версии, США развязали незаконную войну, поставившую под угрозу весь регион.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее говорил, что переговоры с Оманом о режиме судоходства в проливе близки к завершению. Он подчеркивал: после сделки движение судов автоматически не возобновится; сначала США должны выполнить иранские условия. В опубликованном 8 августа перечне Совбез Ирана потребовал от США отменить санкции и морскую блокаду, разморозить активы, возместить ущерб, прекратить угрозы и завершить войну против Ирана и его союзников.
Власти Ирана готовы обеспечить свободный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, заблокированный с начала войны, в обмен на снятие американских санкций. Это может стать частью более стабильного соглашения, переговоры по которому ожидаются после заключения временной, 60-дневной сделки о работе Ормуза. Временное соглашение с Оманом по Ормузскому проливу позволит США вернуться за стол переговоров, где можно будет добиться успеха в вопросе финансов и санкций.
В апреле 2026 года Высший совет национальной безопасности Ирана отмечал, что морская блокада Ормузского пролива, введенная США, нарушает режим прекращения огня с Ираном. В ответ иранская блокада пролива будет действовать до тех пор, пока США не откажутся от своей блокады. По мнению военного советника верховного лидера Ирана Мохсена Резаи, морская блокада Ормузского пролива силами США «обречена на провал» из-за «огромных неиспользованных рычагов» у Ирана.
Иран и Оман согласовали координаты нового маршрута судоходства через Ормузский пролив, однако само соглашение не может гарантировать безопасность судов. Факторами, дестабилизирующими пролив, остаются морская блокада иранских портов со стороны США. Все входящие в Ормузский пролив и Персидский залив суда будут проходить по северному маршруту через иранские воды, а выходящие — по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном.