Александр Моор: Тюменская область проходит пик паводка

В реке Тура в Тюмени уровень воды за сутки снизился на 2 см и достиг 853 см, сообщил в своих соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор. Уровень снижается уже более недели — в ближайшие дни он может стать ниже отметки опасного явления в 850 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max

«Река Тавда также продолжает снижение: за сутки — минус два сантиметра. Понемногу уходит вода и в границах села Богандинского. На Пышме гидропост зафиксировал спад еще на два сантиметра. Всего 617 см. В Ярковском округе вода прибывает. За сутки — плюс один сантиметр. Судя по всему, это пик паводка»,— сказал глава региона.

Затопленными остаются 151 жилой дом и 2056 приусадебных участков в трех муниципалитетах, при этом вода ушла с территорий 32 домов — в таких случаях по заявкам жителей будут проводиться откачка и просушка. Из эвакуированных 66 человек 41 размещен в ПВР, остальные находятся у родственников.

Ирина Пичурина