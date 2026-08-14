Сойти с рук

Марина Сафонеева живет в городе Алатырь в Чувашии с мамой, отчимом и младшей сестрой. У девушки несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости, которые ломаются от любого неосторожного движения. Позади у нее множество сложных операций и курсов лечения. С двух лет Марине помогают читатели Русфонда, и каждое улучшение она считает важной победой на пути к главной цели — ходить самостоятельно и жить свободно, без страха и боли. Сейчас девушке снова нужна наша помощь. Раздвижной штифт в левой голени, установленный в 2021 году, исчерпал свой ресурс, и без его срочной замены Марина рискует вновь оказаться неподвижной, потерять все достижения последних 15 лет. Но денег на дорогую операцию у ее семьи нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас наша помощь нужна Марине как никогда. Иначе девушке придется вернуться к необходимости снова быть полностью зависимой от чужих рук

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ Сейчас наша помощь нужна Марине как никогда. Иначе девушке придется вернуться к необходимости снова быть полностью зависимой от чужих рук

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Марину с детства носят на руках. В прямом смысле. Она родилась с переломами ребер, а еще выяснилось, что несколько переломов случились внутриутробно. В роддоме сказали, что это не лечится.

— В первые месяцы жизни у дочки постоянно случались переломы бедер — раз в полтора месяца. Она плакала от боли, врачи накладывали тугие повязки — и все,— рассказывает Наталия, мама Марины. — А я искала любую информацию о заболевании. Хорошо, пусть это не лечится, но как-то с этим надо жить?

Сначала казалось, что единственный выход — всюду носить Марину на руках, чтобы не допустить ни одного неловкого движения, которое могло обернуться новой болью. Для энергичной девочки, которая только начинала познавать мир, это было тяжелое ограничение: нельзя дотянуться до игрушки, нельзя подойти и обнять маму, нельзя побежать туда, куда хочется.

Но Наталия не сдавалась и нашла в интернете информацию о Наталии Беловой, специалисте по костным патологиям из московской клиники Глобал Медикал Систем. Так, когда Марине было два с половиной года, в ее жизни появились доктор Белова и читатели Русфонда. Они помогли оплатить курсы лечения по укреплению костей и специальной реабилитации. В результате в четыре с половиной года девочка впервые сама встала на ноги.

— Но из-за старых переломов у дочки сильно деформировались бедра, правое вообще срослось под прямым углом. Марине стало больно вставать, и она опять практически перестала ходить. По дому еще как-то передвигалась сама, а если надо было куда-то поехать или просто выйти на улицу, то приходилось снова переносить ее на руках и возить в коляске,— вспоминает Наталия.

Возвращение ограничений Марина воспринимала тяжелее, чем в раннем детстве. Плакала и от боли, и от обиды: грустно сидеть в комнате, когда уже точно знаешь, что за дверью — целый мир!

Тогда Марине снова пришли на помощь читатели Русфонда. Они помогли оплатить несколько операций. Бедра и голени девочки укрепили титановыми штифтами, потом заменили их на телескопические — раздвижные, которые росли вместе с Мариной. Девочка окрепла, начала активно передвигаться с ходунками, училась в школе, была совершенно самостоятельна в быту и даже заботилась о младшей сестренке.

— Было столько лет счастья! Переломы не чаще раза в год, нет страха и боли, кости не ноют. Но главное — это свобода, когда ты можешь просто встать и пойти, куда тебе нужно,— на улицу, в магазин, куда угодно — и ты не зависишь от чужой помощи и постоянной поддержки,— говорит Марина.

Но девушка подросла, и последнее обследование показало, что стержень в левой голени раздвинулся до предела. Его нужно срочно менять на новый, большего размера, чтобы избежать очередных переломов и деформаций костей. Но стоит штифт и операция по его установке больше двух миллионов рублей. Таких денег у мамы Марины нет, и она снова умоляет о помощи читателей Русфонда.

Мы поддерживали Марину целых 15 лет, а сейчас наша помощь нужна ей как никогда. Иначе девушке придется вернуться к тому, от чего она так долго и упорно уходила: к необходимости снова быть полностью зависимой от чужих рук.

— Я не такой человек, чтобы сидеть все время в уголке, избегать движений и бояться боли. Очень хочется жить полной жизнью. Общаться с людьми, дружить, работать, посмотреть мир. А для этого нужно двигаться, ведь мама меня всю жизнь на руках носить не сможет. Да и не желаю я ей такого,— говорит Марина.

Девушка сейчас на пороге совершеннолетия. В наших силах помочь ей сделать уверенный шаг к самостоятельной жизни, сохранить все с таким трудом достигнутое — и идти дальше.

Для спасения Марины Сафонеевой не хватает 771 670 руб. Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Марины несовершенный остеогенез — повышенная ломкость костей. Она постоянно проходит в нашей клинике лечение и реабилитацию, перенесла несколько операций по установке телескопических, то есть растущих вместе с костью, стержней Fassier-Duval. Операции снижают тяжесть переломов, что ведет к увеличению двигательной активности и самостоятельности. В 2021–2022 годах Марине успешно прооперировали оба бедра и голени, что позволило девушке ходить. На фоне активного роста стержень в левой голени раздвинулся почти полностью, срочно необходима его замена на новый, большего диаметра и длины». Стоимость операции 2 254 670 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 350 тыс. руб. Жертвователи, пожелавшие остаться неназванными,— 1 100 000 руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 771 670 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Марину Сафонееву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Марины — Наталии Михайловны Назаровой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Оксана Пашина, Чувашия