Из свежей почты

Елисей Гусев, 8 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 223 397 руб.

Внимание! Цена лечения 260 397 руб. Телезрители ГТРК «Югория» соберут 37 тыс. руб.

Из-за нарушения кровотока мне провели кесарево сечение на 28-й неделе беременности, сын весил всего 962 грамма. Голову Елисей начал держать только к году, у него диагностировали ДЦП. Позади множество процедур, курсов лечебной физкультуры, занятий с логопедом и психологом. Сын понимает речь, знает цвета и буквы, говорит простыми фразами. Немного ползает, ходит в ходунках или с поддержкой. Но до сих пор сам не стоит и не ходит, мышцы в спастике. Лечение надо продолжать, и сейчас Елисея ждут в столичном Институте медтехнологий (ИМТ). Но мне его оплату не потянуть. Помогите! Ольга Фанова, Ханты-Мансийский АО

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Лечение будет направлено на коррекцию тонуса мышц, формирование двигательных навыков, развитие моторики и речи Елисея».

Настя Попова, 9 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 174 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Орел» соберут 29 тыс. руб.

Деформацию головы у дочки я заметила в первые дни ее жизни. Лоб справа выступал вперед, но врачи твердили, что на это не надо обращать внимание, советовали чаще ее перекладывать. Я выполняла рекомендации, но деформация лишь усиливалась. Нейрохирург выявил асимметрию черепа и сказал, что деформированные кости не дадут мозгу Насти развиваться, пострадают зрение, слух, речь. Начать лечение надо немедленно, пока кости наиболее пластичны. Но нам с мужем не собрать требуемую сумму, растим двоих детей. Анна Попова, Орловская область

Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «Насте нужно лечение краниальными шлемами-ортезами, изготавливаемыми по индивидуальным меркам. В течение года потребуется два шлема. Ее череп приобретет правильную форму».

Артем Бочкарев, 5 лет, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 164 018 руб.

Внимание! Цена лечения 392 018 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 175 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 28 тыс. руб.

Артем родился с искривленными стопами. В десять дней мы начали лечение по методу Понсети в Ярославле, затем сын носил брейсы. Стопы выпрямились, в год и четыре месяца Артем начал ходить! Мы продолжали наблюдаться у ортопеда. В прошлом году сын вдруг начал хромать на левую ногу, затем левая стопа перестала полностью опускаться. Оказалось, рецидив. Нужно провести хирургическое лечение, иначе Артем перестанет ходить. Помогите его оплатить! Марина Бочкарева, Ярославская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Мы планируем гипсования и хирургию — задний релиз и перенос передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость. Артем будет нормально ходить».

Полина Аликина, 16 лет, последствия удаления опухоли спинного мозга, требуется реабилитация. 242 411 руб.

Внимание! Цена лечения 642 411 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 375 тыс. руб.

В десять лет у Полины началось искривление позвоночника. Гимнастика и корсет не помогли, сколиоз прогрессировал. Дочке назначили операцию, к тому времени сколиоз достиг 4-й степени. Перед операцией Полине провели МРТ и выявили опухоль в грудном отделе. Нейрохирурги срочно ее удалили, новообразование оказалось злокачественным. К сожалению, после операции Полина утратила чувствительность ниже пояса, ноги не двигались. Мы начали реабилитацию, и результаты радуют. Дочь передвигается на коляске, но уже может сама на нее пересесть и встать на ноги, пройтись с ходунками. Помогите продолжить реабилитацию! Евгений Воробьев, Московская область

Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Мы планируем улучшить физическую активность и способность Полины передвигаться, повысим уровень самообслуживания. Проведем нейропсихологическую диагностику и нейроурологическое обследование для устранения выявленных нарушений».

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